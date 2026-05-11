Грозы и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 12 мая

В Киевской области во вторник, 12 мая, синоптики предупредили о грозах, ожидаются сильные порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 12 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 8-13°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 20-22°С", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киева и области. Днем 12 мая грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с самого утра небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Всю вторую половину дня будет идти дождь.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

