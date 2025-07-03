Грозы, град, шквалы и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 июля

В Киевской области в пятницу, 4 июля, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 4 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 30-32°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киева. Во второй половине дня 4 июля с содержанием ночью 5 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром в Киеве небо будет ясным, а днем покроется облаками, которые не будут исчезать до завершения дня. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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