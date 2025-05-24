Гроза, шквалы и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 мая

В Киевской области в воскресенье, 25 мая, синоптики прогнозируют днем грозы, местами по области значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 25 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 12-17°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях. В воскресенье в столице и области грозы, в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Сильный дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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