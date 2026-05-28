Гроза и град: синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды по Киевской области

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в Киевской области в четверг, 28 мая. В ближайший час и с удержанием до конца дня гроза, в отдельных районах град.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. В ближайший час с удержанием до конца дня 28 мая гроза, в отдельных районах град", – говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

