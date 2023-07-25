Гроза и до +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 июля

В Киевской области в среду, 26 июля, кратковременные дожди, грозы. Синоптики прогнозируют местами порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 26 июля по Киевской области. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С; по Киеву ночью 20-22°С, днем 27-29°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что на этой неделе Киевщина будет находиться в поле пониженного давления. Почти каждый день ожидаем кратковременные дожди, кое-где с грозами, самые интенсивные осадки – в четверг. Температурные показатели к среде растут, а в четверг начнет поступать более прохладная воздушная масса.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 26 июля, в Киеве утреннее прояснение не сделает погоду на фоне пасмурного дня в целом. Почти весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на блокпоста автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем легковой машины якобы в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевщины Алексей Тандыр.

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