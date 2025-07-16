Гроза и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 июля

В Киевской области в четверг, 17 января, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 17 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди по области ночью местами. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. В течение 17 июля в регионе грозы. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Все утро будет идти очень сильный дождь с грозой, который начнется еще ночью. Во второй половине дня его сменит дождь, который стихнет только ближе к вечеру.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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