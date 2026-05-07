Гроза и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 мая

В Киевской области в пятницу, 8 мая, переменная облачность, синоптики прогнозируют днем местами кратковременный дождь, ожидается гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 8 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 10-15°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 23-25°С", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, день будет облачным – с самого утра в Киеве небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий дождь.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

