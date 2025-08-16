Гроза, град и шквалы: прогноз погоды по Киевской области на 17 августа

В Киевской области в воскресенье, 17 августа, синоптики прогнозурують грозы, днем в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 17 августа по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. 17 августа грозы, днем в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром и вечером в Киеве будет держаться пасмурная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

