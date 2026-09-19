Готов ли Киев к отопительному сезону: Кличко озвучил обнадеживающие данные

В Киеве городские власти продолжают подготовку к новому отопительному сезону. На сегодняшний день в столице выполнено 80% необходимых мероприятий.

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Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА. Также город формирует запасы продовольственных товаров на случай возникновения необходимости в организации питания.

Что известно

"На сегодняшний день в столице выполнено 80% мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону. Речь идет о проектах Плана энергетической устойчивости Киева, колоссальном комплексе плановых текущих ремонтов и технического обслуживания, формировании планов оперативного реагирования с учетом усиления воздушных угроз", – рассказал Кличко.

По его словам, в настоящее время город создает дублирующую систему на случай разрушения централизованной системы теплоснабжения в результате вражеских атак. Что касается централизованной системы, то она готова к зиме на 90%.

Кроме того, были разработаны алгоритмы оказания помощи маломобильным группам населения, гражданам, нуждающимся в непрерывной медицинской поддержке. Город формирует запасы продовольственных товаров на случай возникновения необходимости в организации питания.

Также мэр отметил, что инженерная защита является неотъемлемым элементом при строительстве определённой категории объектов. В плане энергоустойчивости это одно из ключевых направлений.

"На реализацию этих мер в плане выделено 7 млрд грн: половину средств обеспечило городское управление, половину — государство. На первый взгляд, колоссальная сумма, согласитесь. Но нужно учитывать уникальный уровень, масштабность и сложность этих работ. В следующем году мы также продолжим устанавливать защитные системы – и это направление является и будет приоритетным. Я уже говорил и буду говорить: то, что сегодня делают наши энергетики и другие службы в процессе подготовки к зиме, – это новый уровень опыта, которого нет в мире. К сожалению, опыт, продиктованный войной", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине действует единовременная выплата в рамках "Зимней поддержки" для уязвимых семей, проживающих в прифронтовых общинах. На период отопительного сезона 2026/27 года домохозяйства могут получить по 19 400 грн, а заявления будут приниматься до 30 октября 2026 года.

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