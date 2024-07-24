Город на склонах Днепра: в сети показали, как выглядел Киев в 1965 году. Архивное видео

Кинохроника - одна из возможностей заглянуть в глубь истории Киева и увидеть его совсем другим. К примеру, в 1965 году хроникеры проехались по столице Украины на авто, фиксируя его красоту и жизнь.

Видео дня

Запись была опубликована в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно посмотреть, каким был наш город почти 60 лет назад.

"Киев 1965 года", – говорится в подписи.

На опубликованном видео можно увидеть центр Киева, как раньше выглядела церковь на Аскольдовой могиле, каштаны на Крещатике, Галицкой площади, правый берег столицы со стороны моста Патона и другие локации.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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