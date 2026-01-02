Гололедица и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 января

В Киевской области в субботу, 3 января, днем без осадков, синоптики предупредили о гололедице. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 3 января по территории Киевской области. Облачно. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и города Киев. В субботу, 3 января, ночью и утром на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!