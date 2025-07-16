Год готовились к преступлению и похитили из авто обмена валют наличности на 15 млн грн: в Киеве задержали злоумышленников. Фото

Правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, обокрали машину автомобиля обмена валют. Злоумышленники вырезали отверстие в багажнике авто и забрали наличных на 15 миллионов гривен

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что организатором кражи является 46-летний житель столицы, ранее судимый за умышленное убийство. К своей преступной деятельности он привлек еще трех сообщников: 51-летнего жителя Киевской области и двух киевлян, в возрасте 36 и 43 лет", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники в течение года разрабатывали схему завладения деньгами и отслеживали маршрут движения машины. Зная, что деньги определенное время хранятся в багажном отделении, дельцы заранее вырезали отверстие в багажнике и вывели веревку, чтобы беспрепятственно добраться до валюты.

В день преступления, они заблокировали двери офиса пункта обмена валют и похитили из багажника сумку с 8 миллионами гривен и 165 тысяч евро – всего около 15 миллионов гривен в эквиваленте.

По горячим следам полицейские задержали организатора преступления, а уже потом еще трех его сообщников. Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц, соединенной с проникновением в хранилище, в особо крупных размерах.

Голосеевский районный суд избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Размер залога для организатора установлен в размере 9 миллионов гривен, для исполнителей – от 3 до 5 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, обокрала нового знакомого. Мужчина пригласил злоумышленницу после свидания к себе домой, а та, впоследствии, вынесла из квартиры 50 тысяч долларов США.

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