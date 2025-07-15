В Киеве женщина после свидания украла у мужчины $50 тысяч. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, обокрала нового знакомого. Мужчина пригласил злоумышленницу после свидания к себе домой, а та, впоследствии, вынесла из квартиры 50 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о краже значительной суммы денег у жителя Соломенского района Киева. полиции для документирования обстоятельств правонарушения. Было установлено, что накануне вечером 33-летний заявитель познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой.

"После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул, а гостья, увидев наличные в сумке хозяина дома, похитила около 50 тысяч долларов и покинула квартиру", – уточнили в пресс-службе.

Менее чем за сутки полицейские разыскали и задержали ее. Во время обыска следователи изъяли у нее большую часть похищенных средств, а также наличные в национальной валюте.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения в особо крупных размерах, открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Во время того, как спасатели Святошинского района ликвидировали последствия атаки РФ на город, он проник в пожарную часть и забрал вещи бойца ГСЧС.