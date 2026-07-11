Гигантская воронка на перекрестке дорог и сотни разбитых окон: последствия атаки российской армии на Киев. Фоторепортаж

В ночь на 11 июля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Враг выпустил по столице Украины около десятка баллистических ракет; последствия удара зафиксированы в нескольких районах города, есть пострадавшие.

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По крайней мере одна вражеская ракета попала в Дарницкий район: она упала на один из перекрестков, а взрывная волна повредила близлежащие многоэтажки и нежилые здания. Как выглядит Дарницкий район после удара, показал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Последствия удара войск РФ в Дарницком районе

Российская ракета попала в один из перекрестков жилого массива. На месте попадания образовалась огромная воронка.

На месте работают экстренные службы. В частности, правоохранители собирают обломки ракеты.

Поскольку взрыв произошел в жилом районе, это не обошлось без последствий. В близлежащих жилых домах взрывная волна выбила сотни окон и дверей.

Среди "целей, пораженных высокоточным оружием", которые "победила" этой ночью "вторая армия мира" – киоск со свежим хлебом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром враг нанес ракетный удар по Киеву. Взрывы в столице прогремели еще до объявления воздушной тревоги.

Предварительно, россияне атаковали столицу ракетами С-400 из Брянской области РФ.

По состоянию на 07:30 было известно о как минимум 10 пострадавших, среди них – 11-летний ребенок.

Последствия удара зафиксированы в нескольких районах. В частности, пожары вспыхнули в нежилом здании в Святошинском районе, в офисном здании — в Соломенском и на складах в Днепровском районе Киева.

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