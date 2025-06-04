Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Семенюты. Фото

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Виталий Семенюта. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 30 сентября 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь будет прощаться с нашим защитником: солдатом Виталием Семенютой (1980 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил помощником гранатометчика механизированной роты одной из воинских частей. Погиб 30 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Угледар Волновахского района Донецкой области.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнил воинский долг в бою за нашу страну, ее свободу и независимость. Похоронят Героя в селе Савинцы Ракитнянской поселковой громады.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате полученных во время вражеского обстрела ранений в больнице умер военный из Ирпеня Киевской области Николай Лукьяненко. Сердце защитника Украины остановилось 29 мая.

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