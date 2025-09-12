Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Беспаленко. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Липовка Киевской области Алексей Беспаленко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 июня 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский голова Вадим Токар.

Печальная весть

"29 июня 2024 года на Покровском направлении во время выполнения боевого задания, погиб житель Липовки, солдат Алексей Сергеевич Беспаленко", – говорится в сообщении.

Воин родился 12 декабря 1984 года в городе Ровно. С 2002 года семья живет в селе Липовка на Макаровщине. Когда Россия начала полномасштабную войну, Алексей стал на защиту территориальной целостности Украины. Солдат Алексей Беспаленко был гранатометчиком.

Воин с честью выполнил свой долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. На него с Победой ждали мама и родные", – добавил Токар.

Похоронят защитника Украины на кладбище в Липовке в субботу, 13 сентября.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Княжичи Киевской области Игорь Науменко. Сердце украинского воина остановилось 30 августа.

