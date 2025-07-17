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Ему навсегда будет 44: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Постолюк. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
3,2 т.
Ему навсегда будет 44: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Постолюк. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Постолюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 февраля 2025 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"На фронте погиб наш земляк Сергей Постолюк. 44-летний бучанец стал на защиту своей страны с началом полномасштабного вторжения. В марте 2022 года он добровольно вступил в ряды ВСУ", – написал Федорук.

Защитник Украины нес службу в Херсонской, Одесской и Донецкой областях. 17 февраля 2025 года трагически погиб на Покровском направлении. Согласно процедуре ДНК, тело удалось опознать только сейчас.

Ему навсегда будет 44: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Постолюк. Фото

Церемония прощания с Героем состоится в четверг, 17 июля возле дома в 12:00 по адресу: ул. Яблунская, 203Г. После – захоронения на Аллее Героев в Буче.

"Душа компании – веселый, искренний и добрый. Любящий отец и прекрасный муж. У Сергея остались жена, дочь, родители и братья. Это – неописуемое горе для всей семьи", – резюмировал Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Максим Иваненко. Сердце храброго украинского воина остановилось 9 июля.

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