Генераторы и оборудование для их подключения: Киев получил очередную партию помощи. Подробности и фото

Киев получил от мэрии города-побратима Гамбурга генераторы различной мощности. Кроме того, из Германии поступило оборудование, необходимое для их подключения.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Оборудование используют для преодоления энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами.

Так, по словам городского головы, Киев получил от мэрии города-побратима Гамбурга 20 автономных источников питания. Это генераторы различной мощности – от 66 кВт до 110 кВт. Кроме того, из Германии поступило оборудование, необходимое для их подключения.

"Спасибо немецким друзьям за помощь и поддержку в преодолении Киевом и Украиной энергетического кризиса, вызванного сокрушительными атаками врага на нашу критическую инфраструктуру!", – добавил Кличко.

Ранее в Киев поступила первая партия гуманитарной помощи от Словакии. Столица Украины получила генераторы различной мощности и зарядные станции.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев в среду, 11 февраля, получил очередную партию гуманитарной помощи от европейских партнеров. От столицы Дании Копенгагена поступили три генератора и мобильная котельная.

