Где в Киеве нельзя купаться и отдыхать на пляжах: результаты проверки

В Киеве продолжают мониторить состояние воды в городских зонах отдыха. После проверок специалисты установили, что на 14 объектах пробы не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной продпотребслужбы столицы. Официально пляжный сезон в столице не открывали.

"Главное управление столичной Госпродпотребслужбы сообщило коммунальному предприятию "Плесо" и КГГА о результатах исследований воды водных объектов Киева. В частности, направлены соответствующие предложения по предупреждению негативных последствий среди населения при купании на пляжах: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Черторый", "Галерный", "Вербный" и "Пуща-Водица", – предупредили в пресс-службе.

Как уточнили специалисты, согласно выводам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды не отвечают требованиям гигиенических нормативов качества воды водных объектов.

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