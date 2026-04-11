Где в Киеве можно освятить корзину на Пасху: расписание и храмы

В Киеве на Пасху освятить паску можно будет 11-го и 12 апреля. Храмы города уже определили график богослужений.

Об этом сообщили в медиа. Комендантский час в этом году на праздник не отменяли.

Освящение пасок

Так, освящение корзин на Пасху в большинстве храмов Киева начнется уже в субботу, 11 апреля, после 15:00-16:00. В частности:

Свято-Михайловский Златоверхий собор (ПЦУ)

Освящение: суббота (11 апреля) с 16:00 до 23:00, воскресенье с 6:00 до 15:00

Расписание служб: суббота 23:00 – начало ночного богослужения (Полунощница, Утреня, Литургия), воскресенье – 9:00 – поздняя Литургия, 17:00 – Пасхальная Вечерня.

Киево-Печерская лавра (ПЦУ)

В Успенском соборе и Крестовоздвиженском храмах

Освящение: суббота (16:00-21:00) и воскресенье (7:00-12:00).

Богослужения: ночная служба начнется в полночь 12 апреля в Крестовоздвиженском храме. Утренняя литургия в Успенском соборе – в 7:00.

Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ)

Освящение пасок: суббота (15:00-21:00) и воскресенье (после литургий в 08:30 и 11:00).

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь

Освящение: суббота – 15:00, воскресенье – 5:00 и с 8.00 до вечера

Богослужения: суббота – 22:00 – Чтение книги Деяний Апостолов, 23:30 – Пасхальная Полунощница, воскресенье – Пасхальная Утреня; 2:00 – Ночная Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоуста; 08:00 – Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста, 17:00 – Пасхальная Вечерня.

