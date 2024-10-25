Финальный тыквенный уикенд: дарами осени будет лакомиться самый большой житель Киевского зоопарка. Фото

В Киевском зоопарке проведут финальный тыквенный уик-энд. Спелыми желто-горячими плодами будет его самый большой житель – слон Хорас.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"На украинских полях завершается сбор тыкв, а в КиевЗоо проводится финальный тыквенный уикенд! В эти выходные спелые желто-горячие плоды будет хрустительно смаковать наш самый большой житель – слон Хорас. Успейте насладиться красочными видами осеннего зоопарка и получить положительные эмоции от показательного кормления", – пригласили в зоопарке.

Понаблюдать за его ярким ланчем можно будет 26 и 27 октября в 12:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Казка и Лейка уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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