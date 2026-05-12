Фальшивая болезнь или инвалидность: в Киеве с поличным задержали мужчину, который зарабатывал на уклонистах. Фото и видео

В Киеве правоохранители с поличным задержали еще одного организатора схемы уклонения от военной службы. По информации следствия, злоумышленник за вознаграждение предлагал "клиентам" услуги на выбор – фальшивая болезнь или отсрочка от армии и возможность выехать из страны.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Что известно

Так, в поле зрения следователей попал 28-летний столичный житель, который, по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах.

"Он предлагал мужчинам два варианта, как не попасть в армию. Первый – сделать фиктивные документы о статусе ограниченно годного к военной службе, стоимостью 15 тысяч долларов. Другой вариант был почти в два раза дороже. Он базировался на вымышленной истории болезни и давал право легально пересекать границу", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник за 28 тысяч долларов обещал оформить мужчине фиктивную инвалидность, отсрочку, а затем пенсионное удостоверение и обеспечить дальнейший беспрепятственный выезд за границу. Для этого он пообещал организовать прохождение мнимого лечения без фактического присутствия в медучреждениях.

Со своей стороны "клиент" должен был передавать дельцу коды подтверждения об открытии больничных листов, которые должны были поступать в мобильном приложении на его персональный профиль. Правонарушитель уверял, что помогать проворачивать сделку ему будут якобы знакомые из ТЦК и медицинских учреждений.

"Бизнесмена" задержали с поличным – во время получения вознаграждения и копий документов мужчины. По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, наладил схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Стоимость "услуг" составляла 23 тысяч долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!