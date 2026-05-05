'Билет за границу' стоимостью $23 тыс.: в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, наладил схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Стоимость "услуг" составляла 23 тысяч долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители установили, что житель Киевской области наладил схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы государства с целью избежания ими мобилизации во время действия военного положения. Для этого он подыскивал "клиентов" и предлагал им пересечение границы вне официальных процедур.

"Злоумышленник уверял о наличии коррупционных связей и возможности организации беспрепятственного выезда через подконтрольные участки границы в направлении Республики Молдова. Стоимость таких "услуг" составляла 23 тысяч долларов с человека. В ходе следствия было установлено не менее 5 фактов организации "трансфера", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали в Киеве – во время следственных действий изъяты деньги, мобильные телефоны, поддельные и сомнительные документы, в частности бланки удостоверений и справок, а также оружие – охотничий карабин и ружье с патронами.

Организатору "бизнеса" сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, организовал очередную схему уклонения от мобилизации. Злоумышленник за вознаграждение пообещал военнообязанному устроить его военным капелланом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!