Это тяжелая потеря: в Киеве попрощались с военным Юрием Сидоренко. Фото

Во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб военный из Киева Юрий Сидоренко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 1 ноября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Оболонской райгосадминистрации столицы Кирилл Фесик.

Печальная весть

"Мы попрощались с Героем оболонцем – Сидоренко Юрием Николаевичем", – написал Фесик.

Защитник Украины родился 6 июля 1985 года в Киеве. Учился в школе №231, а после 9 класса поступил в Киевское высшее профессиональное училище строительства и дизайна, которое успешно завершил.

В 18 лет был призван в ряды Вооруженных Сил Украины в Закарпатской области, где прошел полтора года службы. По словам Оболонской РГА, когда пришло время Юрий без колебаний стал на защиту Украины. Юрий вступил в отдельную 71-ю десантно-штурмовую егерскую бригаду, имел позывной "Сид".

К сожалению, 1 ноября 2025 года, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Алексеевка Сумского района, воин погиб в результате вражеского обстрела.

"Это тяжелая потеря для семьи, друзей, для всего нашего района и страны. Мы всегда будем помнить его мужество, решительность и преданность Украине", – добавил Фесик.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Любарцы Киевской области Иван Гунич. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

