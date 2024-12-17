'Это символ мира и надежды': пластуны вручили мэру Киева Кличко Вифлеемский огонь. Фото

Представители национальной скаутской организации "Пласт" традиционно, в конце года, привезли в Украину благодатный Вифлеемский огонь. Во вторник, 17 декабря, они вручили его мэру Киева Виталию Кличко.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Огонь в столицу был доставлен из Австрии.

"Вифлеемский огонь, который в Киев привезли традиционно из Вены, в столичную мэрию, тоже по традиции, передали представители национальной скаутской организации "Пласт". Вифлеемский огонь – это символ мира и надежды на то, что тьма не будет продолжаться вечно. Пластуны отметили, что закладывают большой смысл в событие передачи огня. И рады, что снова могут его принести в Киев. – сердце Украины. И передать огонь миру, свету и добру в столичную мэрию", – добавил Кличко.

Следует добавить, что распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Появилась она более 35 лет тому назад в Австрии.

Идея акции состоит в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. Да, австрийские скауты берут в Вифлееме, а затем самолетом доставляют в Вену. Уже оттуда – передают другим скаутским ячейкам в разных странах мира.

Как сообщал OBOZ.UA, на праздник Рождества-2024 в Украину уже привезли так называемый Огонь мира – Вифлеемский огонь, зажигаемый на месте захоронения и воскресения Иисуса Христа. В ночь на понедельник, 16 декабря, Огонь мира был доставлен в столицу.

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