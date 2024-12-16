В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: где его можно получить для своих домов. Фото

На праздник Рождества-2024 Украину уже привезли так называемый Огонь мира – Вифлеемский огонь, который зажигают на месте рождения Иисуса Христа. В ночь на понедельник, 16 декабря, Огонь мира был доставлен в столицу.

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Праздничный огонь из Вифлеема обычно в Европу привозят самолетом в специальном контейнере австрийские скауты, а уже от Вены он путешествует по так называемой "скаутской эстафете". Довезти Огонь мира до Киева украинским скаутам помогла "Укрзализныця", она же его отправит дальше по стране.

Огонь, символизирующий мир, любовь и добро, и символически объединяющий всех украинцев, распространяют именно пластуны, украинские скауты. Каждый год они, даже в условиях войны, передают Вифлеемским огонь мира громадам городов, больницам, школам, приютам и госучреждениям по всей Украине.

В этом году из-за воздушной тревоги церемония передачи Вифлеемского огня состоялась в укрытии. А уже после ее окончания все желающие могли забрать огонь в собственные дома.

"Укрзализныця", которая уже в четвертый раз доставляет свет Вифлеемского огня по Украине, приглашает: уже 16 декабря все желающие смогут получить Огонь для своего дома.

Это можно сделать на вокзалах:

Киева,

Винницы,

Хмельницкого,

Тернополя,

Ужгорода,

Львова,

Ивано-Франковская,

Черновцов,

Ровно,

Луцка,

Коростеня,

Знаменки,

Днепра,

Запорожья,

Одессы,

Полтавы,

Краматорска,

Харькова,

Изюма,

Чернигова,

Конотопа

и Николаева.

На указанных вокзалах будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Вифлеемский огонь мира в Украину прибыл из Словакии. Его передали пластуны вечером в воскресенье, 10 декабря. Первую официальную передачу Вифлеемского огня сделали военным и волонтерам.