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В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: где его можно получить для своих домов. Фото

Михаил Левакин
Праздники
2 минуты
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В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: где его можно получить для своих домов. Фото

На праздник Рождества-2024 Украину уже привезли так называемый Огонь мира – Вифлеемский огонь, который зажигают на месте рождения Иисуса Христа. В ночь на понедельник, 16 декабря, Огонь мира был доставлен в столицу.

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Праздничный огонь из Вифлеема обычно в Европу привозят самолетом в специальном контейнере австрийские скауты, а уже от Вены он путешествует по так называемой "скаутской эстафете". Довезти Огонь мира до Киева украинским скаутам помогла "Укрзализныця", она же его отправит дальше по стране.

Огонь, символизирующий мир, любовь и добро, и символически объединяющий всех украинцев, распространяют именно пластуны, украинские скауты. Каждый год они, даже в условиях войны, передают Вифлеемским огонь мира громадам городов, больницам, школам, приютам и госучреждениям по всей Украине.

В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: где его можно получить для своих домов. Фото

В этом году из-за воздушной тревоги церемония передачи Вифлеемского огня состоялась в укрытии. А уже после ее окончания все желающие могли забрать огонь в собственные дома.

В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: где его можно получить для своих домов. Фото

"Укрзализныця", которая уже в четвертый раз доставляет свет Вифлеемского огня по Украине, приглашает: уже 16 декабря все желающие смогут получить Огонь для своего дома.

Это можно сделать на вокзалах:

  • Киева,
  • Винницы,
  • Хмельницкого,
  • Тернополя,
  • Ужгорода,
  • Львова,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновцов,
  • Ровно,
  • Луцка,
  • Коростеня,
  • Знаменки,
  • Днепра,
  • Запорожья,
  • Одессы,
  • Полтавы,
  • Краматорска,
  • Харькова,
  • Изюма,
  • Чернигова,
  • Конотопа
  • и Николаева.
В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: где его можно получить для своих домов. Фото

На указанных вокзалах будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: где его можно получить для своих домов. Фото
В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: где его можно получить для своих домов. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Вифлеемский огонь мира в Украину прибыл из Словакии. Его передали пластуны вечером в воскресенье, 10 декабря. Первую официальную передачу Вифлеемского огня сделали военным и волонтерам.

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