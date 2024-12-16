В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира: где его можно получить для своих домов. Фото
На праздник Рождества-2024 Украину уже привезли так называемый Огонь мира – Вифлеемский огонь, который зажигают на месте рождения Иисуса Христа. В ночь на понедельник, 16 декабря, Огонь мира был доставлен в столицу.
Праздничный огонь из Вифлеема обычно в Европу привозят самолетом в специальном контейнере австрийские скауты, а уже от Вены он путешествует по так называемой "скаутской эстафете". Довезти Огонь мира до Киева украинским скаутам помогла "Укрзализныця", она же его отправит дальше по стране.
Огонь, символизирующий мир, любовь и добро, и символически объединяющий всех украинцев, распространяют именно пластуны, украинские скауты. Каждый год они, даже в условиях войны, передают Вифлеемским огонь мира громадам городов, больницам, школам, приютам и госучреждениям по всей Украине.
В этом году из-за воздушной тревоги церемония передачи Вифлеемского огня состоялась в укрытии. А уже после ее окончания все желающие могли забрать огонь в собственные дома.
"Укрзализныця", которая уже в четвертый раз доставляет свет Вифлеемского огня по Украине, приглашает: уже 16 декабря все желающие смогут получить Огонь для своего дома.
Это можно сделать на вокзалах:
- Киева,
- Винницы,
- Хмельницкого,
- Тернополя,
- Ужгорода,
- Львова,
- Ивано-Франковская,
- Черновцов,
- Ровно,
- Луцка,
- Коростеня,
- Знаменки,
- Днепра,
- Запорожья,
- Одессы,
- Полтавы,
- Краматорска,
- Харькова,
- Изюма,
- Чернигова,
- Конотопа
- и Николаева.
На указанных вокзалах будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.
Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Вифлеемский огонь мира в Украину прибыл из Словакии. Его передали пластуны вечером в воскресенье, 10 декабря. Первую официальную передачу Вифлеемского огня сделали военным и волонтерам.
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