'Это не только уничтожение инфраструктуры': названа сумма экологических убытков, которые понесли Киев и область из-за дроновых атак РФ

В июне 2025 года из-за массированных атак российских беспилотников Киев и область понесли масштабные экологические потери. В воздух столичного региона попало 1902 тонны вредных веществ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Было зафиксировано массовое горение топлива, стройматериалов, пластиков, техники.

"В июне 2025 года Киев и Киевская область стали эпицентром одной из самых разрушительных атак российских беспилотников. За несколько дней, только 6 и 10 июня, в воздух столичного региона попало 1902 тонны вредных веществ. По предварительным подсчетам, экологический ущерб превысил 5,7 млн гривен", – говорится в сообщении.

Как отметили в Минприроды, все эти инциденты сопровождались неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу - без фильтрации, в условиях боевых действий.

В пресс-службе министерства отметили, что российские террористические атаки это не только уничтожение инфраструктуры, но и системное уничтожение окружающей среды, загрязнение воздуха и создание долговременных рисков для здоровья жителей столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Киев дронами-камикадзе. В результате падения обломков в нескольких районах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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