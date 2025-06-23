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Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото

Алексей Лютиков
Жизнь столицы
3 минуты
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Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 23 июня российская террористическая армия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами. В результате массированного обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения.

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Жертвами путинских террористов на Киевщине стал один человек, еще 8 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, основной целью удара врага был Белоцерковский и Бучанский районы. Также в ведомстве отметили, что во время повторного российского обстрела были травмированы двое спасателей.

В Белой Церкви возник пожар в двухэтажном здании гостиницы, в которой расположена частная больница. Спасатели эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара площадью 1500 кв. Метров.

Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото
Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото
Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото
Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото
Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото
Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолий Щадило уточнил, что в Белоцерковском районе повреждены четыре частных и многоквартирных дома, а также предприятие. Он отметил, что жертвой в Белой Церкви стала 67-летняя женщина. Также пять человек госпитализированы, среди которых двое работников ГСЧС. Еще двум гражданам оказана медицинская помощь на месте.

В Бучанском районе повреждения получили четыре частных дома и четыре автомобиля. В Бориспольском районе повреждено предприятие и двухэтажное здание. По фактам военных преступлений следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото
Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото

Напомним, российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, вследствие которого были разрушены жилые дома. В одной из многоэтажек в Шевченковском районе разрушен целый подъезд. Под завалами дома еще могут находиться люди.

Как сообщал OBOZ.UA, значительную часть российских "Шахедов", которые враг запускает на украинские города и села, сбивают мобильные огневые группы, их эффективность и сегодня составляет около 40%. В то же время в условиях, когда Украина вынуждена экономить зенитные ракеты, Силы обороны ищут новые средства противодействия дроновым атакам РФ.

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