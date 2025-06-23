Есть жертва, среди пострадавших – спасатели: новые подробности российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 23 июня российская террористическая армия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами. В результате массированного обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения.

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Жертвами путинских террористов на Киевщине стал один человек, еще 8 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, основной целью удара врага был Белоцерковский и Бучанский районы. Также в ведомстве отметили, что во время повторного российского обстрела были травмированы двое спасателей.

В Белой Церкви возник пожар в двухэтажном здании гостиницы, в которой расположена частная больница. Спасатели эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара площадью 1500 кв. Метров.

Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолий Щадило уточнил, что в Белоцерковском районе повреждены четыре частных и многоквартирных дома, а также предприятие. Он отметил, что жертвой в Белой Церкви стала 67-летняя женщина. Также пять человек госпитализированы, среди которых двое работников ГСЧС. Еще двум гражданам оказана медицинская помощь на месте.

В Бучанском районе повреждения получили четыре частных дома и четыре автомобиля. В Бориспольском районе повреждено предприятие и двухэтажное здание. По фактам военных преступлений следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, вследствие которого были разрушены жилые дома. В одной из многоэтажек в Шевченковском районе разрушен целый подъезд. Под завалами дома еще могут находиться люди.

Как сообщал OBOZ.UA, значительную часть российских "Шахедов", которые враг запускает на украинские города и села, сбивают мобильные огневые группы, их эффективность и сегодня составляет около 40%. В то же время в условиях, когда Украина вынуждена экономить зенитные ракеты, Силы обороны ищут новые средства противодействия дроновым атакам РФ.

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