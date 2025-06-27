Есть раненый, повреждены дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину
В ночь на пятницу, 27 июня, Россия атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения, житель области получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.
"Ночью враг массированно атаковал Киевскую область с помощью БПЛА и ракет. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина, 1963 года. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации отказался", – говорится в сообщении.
В Киевской ОГА добавили, что последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области. В Бориспольском и Фастовском повреждено по одному частному дому. В Белоцерковском – помещение шиномонтажа и пять автомобилей. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ с использованием FPV-дронов 27 июня совершили атаку на Никопольский район Днепропетровщины. В результате пострадали четверо мирных жителей.
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