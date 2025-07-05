Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на субботу, 5 июля, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, повреждены, в частности, здания школы и дома культуры

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. Под ударом – мирные населенные пункты нашего региона. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА уточнили, что в Бориспольском районе области в результате вражеской атаки повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частный дом и автомобиль. В помещениях выбиты двери, окна, посечены фасады.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадало более 20 мирных жителей.

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