Еще почти 2600 столичных домов оказались без тепла: Кличко рассказал о ситуации в Киеве после обстрела РФ

В Киеве в результате очередной террористической атаки РФ по критической инфраструктуре еще почти 2600 столичных домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Враг продолжает воевать с гражданскими.

Что известно

"После массированной атаки прошлой, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг, ещепочти 2600 столичных домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах", - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома.

Кроме того, Кличко напомнил, что более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в каждом районе определили пункты обогрева, где жители города могут остаться на ночлег. Они оборудованы всем необходимым, в частности обеспечат людей питанием и средствами гигиены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!