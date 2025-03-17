Еще одно дыхание зимы: в Киеве в середине марта пошел снег. Видео

В Киеве понедельник, 17 марта, как и обещали синоптики, пошел снег. Местами из-за осадков видимость на улицах города была ограничена.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Температура воздуха в столице по состоянию на 16:50 составляет +3°С.

Так, в понедельник около 16:30 в Киеве пошел мокрый снег – местами из-за сильных осадков видимость на дорогах города была ограниченной. Так как на улице стоит "плюсовая" температура, он почти сразу тает.

Следует добавить, что 17 марта синоптики предупреждали о таких осадках. Кроме того, такая же погода ожидается в Киевской области и 18 марта. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, во вторник прогнозируют днем местами небольшой мокрый снег. Ночью столбики термометров максимально опустятся до -8°С, а днем воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 18 марта утро в Киеве ожидается ясное, а днем и вечером небо будет прятаться за облаками. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжают фиксировать очередные температурные рекорды. В пятницу, 14 марта, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

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