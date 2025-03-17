Местами мокрый снег и до +4°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 марта

В Киевской области в понедельник, 17 марта, синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 17 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. Температура от 1°С мороза до 4°С тепла; в Киеве 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 17 марта с самого утра небо в Киеве покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Небольшой дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится мелким снегом.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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