В Киеве зафиксировали очередные температурные рекорды: что известно

В Киеве продолжают фиксировать очередные температурные рекорды. В пятницу, 14 марта, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. С начала месяца зафиксировано уже 15 таких рекордов.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев" 14 марта в столице было зафиксировано два рекорда температуры воздуха", – говорится в сообщении.

По словам климатологов, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 10,9°С, что на 3,3°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2001 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 12,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,3°С, а климатическую норму – на 10,0°С, что соответствует погоде 26 апреля. За первую половину марта в столице установлено 15 температурных рекордов

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!