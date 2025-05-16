Экс-футболисту сборной Украины Тимощуку сообщили о подозрении: в СБУ рассказали подробности. Видео

СБУ сообщила о заочном подозрении экс-капитану сборной Украины по футболу, который "донатил" на армию РФ. Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что речь идет об Анатолии Тимощуке.

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Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности в Киеве и области.

"Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении бывшему игроку сборной Украины по футболу, который причастен к финансированию войны РФ против Украины. По материалам дела, после начала полномасштабного вторжения России экс-игрок сборной активно поддерживает врага и регулярно финансирует отдельные подразделения рашистских войск", – говорится в сообщении.

В Службе безопасности отметили, что в сентябре 2024 года злоумышленник принял участие в пропагандистском футбольном матче. После игры он выставил футболку со своим автографом на фанатском аукционе в России. Этот "лот" был выкуплен за 700 тыс. рублей, а полученные деньги были направлены на финансирование разведотряда 106-й дивизии воздушно-десантных войск РФ, который воюет против Сил обороны Украины.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. Поскольку он находится за пределами Украины, принимаются меры для привлечения его к уголовной ответственности.

Добавим, Служба безопасности не называет имя злоумышленника, однако из собственных источников нам стало известно, что речь идет об Анатолии Тимощуке. В январе 2023 года решением СНБО против него были введены персональные санкции. Кроме того, он лишен всех государственных наград.

Как сообщал OBOZ.UA, украинского тренера питерского "Зенита" Анатолия Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе после его переезда в Россию и молчания по поводу войны в Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в Доме футбола президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

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