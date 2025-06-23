Двух пострадавших женщин достали из-под завалов: Россия во время атаки на Киевщину целилась по гражданским, появились новые данные о разрушениях. Фото

В ночь на понедельник, 23 июня, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов повреждены, в частности, частные дома, есть пострадавшие и погибшая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Страна-террорист продолжает убивать. Глубокой ночью Россия снова атаковала Киевскую область и мирных людей. Под ударом БпЛА и ракет - обычные многоэтажки, частный сектор, больницы. К сожалению, в Белой Церкви один человек погиб от полученных травм. Это женщина 1957 года рождения. Соболезнования родным и близким. Еще восемь человек травмированы. Трое раненых находились на лечении в медицинском учреждении, которое подверглось разрушениям в результате атаки", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОГА добавили, что также во время ликвидации пожара в результате повторного обстрела пострадали двое служащих ГСЧС. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Оказывается вся необходимая помощь. Также из-под завалов частного дома деблокированы две женщины 1981 года рождения и 1958 года рождения. У обеих ушибы тела. От госпитализации отказались. Еще одна женщина 78 лет из Бучанского района получила острую реакцию на стресс – госпитализирована в местную больницу.

Последствия фиксируются в четырех районах области - повреждены частные и многоэтажные дома, автомобили, семь административных зданий, предприятия, магазины, четыре медицинских учреждения, четыре образовательных учреждения. Пациенты медицинского учреждения, которое разрушено, эвакуированы в местную больницу. Среди них – ребенок 5 лет. Вся необходимая помощь оказывается.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в том числе баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли шестеро жителей столицы и еще 31 человек пострадали, в области - один погибший и семеро травмированных.

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