Движение транспорта в Киеве во время тревоги: в КГГА рассказали, почему рассмотрение вопроса отсрочено

Совет обороны Киева отсрочил рассмотрение вопроса работы общественного транспорта столицы во время воздушной тревоги. В частности, это обусловлено тем, что ситуация в городе не изменилась с 2022 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Все проблемные моменты будут проработаны и подготовлены к следующему заседанию Совета.

"Решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги Совет обороны Киева отправил на доработку до следующего заседания. Оно обусловлено рядом причин. В частности, тем, что ситуация в столице не изменилась с 2022 года", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, в проекте документа предполагалось, что решение об остановке или продолжении движения наземного общественного транспорта будет принимать непосредственно водитель.

"То есть водитель, исходя из своего эмоционального состояния, ментальной стойкости, или, попросту говоря, храбрости, должен принимать решение, ехать или не ехать: подвергать опасности пассажиров или нет. Впрочем, напомню: за безопасность людей отвечают не только водители общественного транспорта, но и те, кто такое решение принимает, в частности Совет обороны Киева", – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Важно добавить, что в проекте решения говорилось только о наземном общественном транспорте, а о работе столичного метрополитена – ни слова.

Также в документе не прописан алгоритм движения электротранспорта в случае, если один водитель, находящийся сзади, хочет продолжить движение, а тот, кто впереди, нет. Остановка одного трамвая – это остановка движения по всей линии.

"Этот и другие алгоритмы, которые разъяснят водителям общественного транспорта их дальнейшие действия, должны проработать до следующего заседания Совета обороны Киева", – добавили в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Соответствующее решение было принято после консультаций с военными.

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