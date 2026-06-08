Дожди и грозы: прогноз погоды по Киевской области на 9 июня

В Киевской области во вторник, 9 июня, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 9 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Температура по области ночью 13-18°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром ожидается мелкий дождь, который во второй половине дня сменится очень сильным дождем с грозами. Вечером – дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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