Дождь со снегом ночью и мороз: прогноз погоды по Киевской области на 13 декабря

В Киевской области в субботу, 13 декабря, облачно с прояснениями, днем синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 13 декабря по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь со снегом, днем без осадков. Температура по области в течение суток от 2°С тепла до -3°С мороза; в Киеве в течение суток 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Ночью ожидается мелкий дождь. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не предвидится.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

