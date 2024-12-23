Дождь со снегом и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 декабря

В Киевской области во вторник, 24 декабря, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 24 декабря по территории Киевщины. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 декабря с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Утром пойдет мелкий дождь со снегом, который к полудню должен окончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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