Дождь, местами гроза и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 июня

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 2 июня, облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 2 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +25°С…+27°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +26°С…+28°С; Барышевка +26°С…+28°С; Борисполь +26°С…+28°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 2-4 июня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Напомним, Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это произошло 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в городе из-за +15,0°С в сторону ее повышения. Метеорологическая весна продолжалась в столице 115 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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