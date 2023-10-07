Дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 8 октября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 8 октября, днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до 12 ° С, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 8 октября в Киевской области. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 5-10 ° С, днем 7-12 ° С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 10-12°С", – рассказали синоптики.

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В Белой Церкви днем +9°С…+11°С; Мироновка +9°С…+11°С; Фастов +9°С…+11°С; Яготин +9°С…+11°С; Барышевка +10°С…+12°С; Борисполь +9°С…+11°С.

Как отметили в Укргидрометцентре, до 11 октября включительно по Киевщине погоду будут формировать атмосферные фронты, которые будут перемещаться с северо-запада и повлекут за собой дожди и порывы ветра в ближайшие дни.

"Обратите внимание, что температура воздуха в выходные существенно снизится. Столбики термометров будут фиксировать ночью +5°С..+10°С, днем +8°С..+16°С. В ночь с воскресенья на понедельник в Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°С", – уточнили синоптики.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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