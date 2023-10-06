Дождь и порывы ветра: подробный прогноз погоды по Киевской области на 7 октября

В Киеве и Киевской области в субботу, 7 октября, днем небольшой, местами умеренный дождь. Синоптики прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 7 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура по области ночью 5-10°С, днем 14-19°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 15-17°С", – рассказали синоптики.

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В Белой Церкви днем +16°С…+18°С; Мироновка +17°С…+19°С; Фастов +15°С…+17°С; Яготин +15°С…+17°С; Барышевка +15°С…+17°С; Борисполь +15°С…+17°С.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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