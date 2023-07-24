Дождь и до +29°С: прогноз погоды в Киеве до конца недели

В Киеве с 25 по 30 июля ожидается пасмурная погода, синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха в столице днем в среднем будет +26°С…+28°С.

Видео дня

Об этом сообщил портал Sinoptik. Ближайшие семь дней, выходя на улицу, лучше брать с собой зонт.

В понедельник, 24 июля, в этот день в Киеве облаков на небе не было только ночью, а с утра и до самого вечера будет сохраняться пасмурная погода. Без осадков. Температура воздуха +16°С…+28°С.

Во вторник, 25 июля, облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться в столице до конца дня. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха +19°С…+29°С.

В среду, 26 июля, безоблачным небо будет только утром. День и вечер в Киеве ожидаются пасмурными. Ночью будет идти дождь. Утром распогодится, но в этот день осадки не ожидаются. Температура воздуха +20°С…+28°С.

В четверг, 27 июля, в столице в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Дождь будет идти ночью, но еще до наступления утра закончится. После обеда он начнется снова, но к вечеру пойдет слабее. Температура воздуха +18°С…+21°С.

В пятницу, 28 июля, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Сильный дождь, который утром придет на смену ночному дождю с грозами, будет практически весь день, однако ближе к вечеру должен закончиться. Температура воздуха +15°С…+19°С.

В выходные, 29 и 30 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, в последний день недели возможны осадки. Температура воздуха в субботу +16°С…+28°С; в воскресенье +18°С… +28°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!