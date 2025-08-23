Дождь и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 августа

В Киевской области в воскресенье, 24 августа, облачно, синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 24 августа по территории Киевской области. Облачно. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура по области ночью 8-13°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +15°С... +17°С; Мироновка +18°С... +20°С; Фастов +15°С... +17°С; Яготин +18°С... +20°С; Барышевка +17°С... +19°С; Борисполь +17°С... +19°С и Вышгород +16°С... +18°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Днем ожидается сильный дождь. Вечером он должен ослабнуть.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

