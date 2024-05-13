Дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 мая

В Киеве и Киевской области в понедельник, 13 мая, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 13 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура по области 9-14°С, в Киеве 10-12°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +10°С…+12°С; Мироновка +10°С…+12°С; Фастов +11°С…+13°С; Яготин +10°С…+12°С; Барышевка +10°С…+12°С; Борисполь +10°С…+12°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 13 мая с утра и до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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