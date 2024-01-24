Мокрый снег, дождь и до +4°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 января

В Киеве и Киевской области в четверг, 25 января, прогнозируется облачная погода, мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 25 января по Киевщине. Облачно, мокрый снег и дождь, ночью местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 1°С до 4°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 25 января облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром и днем ожидается мелкий дождь, к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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