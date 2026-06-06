Дороги превратились в реки: Киев накрыла сильная гроза. Фото и видео

Киев в субботу, 6 июня, около 16:00 накрыла сильная гроза. В результате непогоды в столице зафиксировали подтопление улиц, а видимость на дорогах была существенно ограничена.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что известно

Так, около 16:00 субботы, 6 июня, Киев накрыла сильная гроза, которая сопровождалась громом и молниями. Кроме того, в результате непогоды в столице зафиксировали подтопление улиц – дороги буквально превратились в реки, а видимость в городе была существенно ограничена.

Стоит добавить, что подобная ситуация с погодой, по сообщению соцсетей, также наблюдается в Киевской области.

Добавим, синоптики со своей стороны предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. До конца суток 6 июня ожидаются грозы. Такие ппогодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в воскресенье, 7 июня, согласно прогнозу синоптиков, ожидается существенное ухудшение погоды – значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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