В Киеве на Позняках 'герою парковки' прямо намекнули, что он нарушил ПДД. Фотофакт

В Дарницком районе Киева местные жители наказали очередного"героя парковки". На машине оставили краской большую надпись – "ПДР", намекая, что ставить авто вплотную к переходу является нарушением.

Об этом сообщили в социальных сетях. За такую "парковку" предусмотрена административная ответственность.

"В целом, не зря ему то написали. Улица Вишняковская", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, что водитель оставил автомобиль Toyota вплотную к пешеходному переходу. Неизвестный гражданин со своей стороны решил напомнить, чтотакая "парковка" является нарушением правил дорожного движения и поэтому он оставил на боковом стекле машины большую надпись "ПДР". Как отреагировал владелец легковушки, на такое замечание – не сообщалось.

Стоит отметить, что за такую "парковку" предусмотрена административная ответственность, в частности, она может подпадать под действие части 2 статьи 122 КУоАП (нарушение правил остановки, стоянки, создающих препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения – штраф 680 гривен).

