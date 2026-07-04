'Добрый и отзывчивый': в Киеве в результате российской атаки погиб ученый. Фото

В ночь на 2 июля, во время российского нападения на Киев, погиб ведущий инженер-программист Института программных систем Национальной академии наук Украины Сергей Колесник. Он скончался в больнице от полученных травм.

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Об этом сообщается на странице проекта "Их убила Россия" со ссылкой на Печерскую РГА. Исследователь долгое время занимался развитием информационных технологий и научными исследованиями.

Что известно

Коллеги вспоминают погибшего ученого как дисциплинированного, ответственного, доброжелательного и отзывчивого человека, который постоянно совершенствовал свои профессиональные знания, добросовестно выполнял свою работу и всегда был готов помочь.

У погибшего остались мать и дочь.

Российская атака 2 июля

В ночь на четверг, 2 июля, страна-агрессор совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, основной удар пришелся на Киев. На данный момент уже известно о 20 жертвах, а также о разрушениях в различных районах столицы и Киевской области.

По информации Воздушных сил Украины, всего в ночь на 2 июля было зафиксировано 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 вражеских БПЛА различных типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона Украины сбила/подавила 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников различных типов.

Между тем зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 18 точках.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 июля Россия устроила воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили 2 ракеты и 86 БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили или обезвредили 69 целей, в областях наблюдаются последствия.

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